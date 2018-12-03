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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Diyarbakır’da oksijen tüpleri içerisinde uyuşturucu ele geçirildi

- Diyarbakır’da oksijen tüpleri içerisinde uyuşturucu ele geçirildi

Kamyonun takibi

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-Drone ile çekilen görüntü
-Tüplerin indirilişi
-Narkotik köpeğinin tüpleri koklaması
-Kaynak makinası ile tüplerin açılması
-Tüplerin içinden çıkan uyuşturucu madde

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir kamyonda bulunan traktör römorkunun içerisinde oksijen tüplerine gizlenmiş 26 kilo 400 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarla iyice köşeye sıkışan zehir tacirleri değişik yöntemlerle uyuşturucu madde nakletmeye çalışıyor. Ekipler yaptıkları çalışmalar sonucunda şüphe üzerine takibe başladıkları bir kamyonu kent girişinde durdurdu. Kamyon kasasına yüklü halde bulunan traktör römorkunun içerisindeki 4 adet büyük oksijen tüpüne gizlenmiş uyuşturucu maddeyi kokuya duyarlı narkotik köpeği yardımıyla bulan ekipler, kamyonu emniyet bahçesine getirdi. Kaynak makinasıyla açılan tüplerin içerisinden 26 kilo 400 gram esrar maddesi çıktı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. (EK-MP-Y)
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