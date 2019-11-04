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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Diyarbakır’da öğrenci servisi kaza yaptı: 5 yaralı İzle

Diyarbakır’da öğrenci servisi kaza yaptı: 5 yaralı İzle

Polis ekiplerinden görüntü

İlk Müdahale Ticari Taksi Trafik Kazası Öğrenci Servisi Öğrenciler 

-Yan yatan minibüsten görüntü
-Vatandaşların minibüsü kaldırmasından görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da öğrencisi servisi ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1187 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde öğrencileri okula götürmek için yola çıkan plakası öğrenilmeyen öğrenci servisi, iddiaya göre kontrolsüz bir şekilde yola çıkan ticari otomobile ile çarpıştı. Çarpışma sonucu öğrenci servisi devrildi. Olayda minibüs sürücüsü ile 4 öğrenci aralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık, ekipleri sevk edilirken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla yan yatan minibüs kaldırılırken, kazayla ilgili polis inceleme başlattı.
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