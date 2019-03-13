Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Diyarbakır'da nükleer silah başlığında da kullanılan madde ele geçirildi İzle

Diyarbakır'da nükleer silah başlığında da kullanılan madde ele geçirildi İzle

Ele geçirilen Kaliforniyum maddesi

Akalan Nükleer Silah 

-Ele geçirilen sikkelerden görüntü

( DİYARBAKIR )- Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen operasyonda, 7 gram Kaliforniyum maddesi ele geçirildi- Aynı operasyonda, Bizans ve Roma dönemine ait bin 195 adet tarihi eser ele geçirildi DİYARBAKIR

- Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, dünyanın en pahalı maddeleri arasında gösterilen ve nükleer silah başlığında da kullanılan 7 gram Kaliforniyum maddesi ele geçirildi. Operasyonda ayrıda Bizans ve Roma dönemine ait bin 195 gram tarihi eser ele geçirildi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ve Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı araştırmada, Kayapınar ilçesinde ikamet eden 1 şüpheli şahsın Kaliforniyum maddesi olduğunu iddia ettiği madde ile yaklaşık bin adet tarihi sikkeyi satmak için alıcı aradığı bilgisine ulaşıldığı kaydedildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı doğrultusunda 12 Mart 2019 Salı günü Kayapınar ilçesinde icra edilen operasyonda, şahıs, Kaliforniyum maddesi ve tarihi eserleri satmaya çalıştığı esnada suçüstü yakalandı. Zanlının üzerinde ve aracında yapılan aramada 7 gram Kaliforniyum maddesi olduğu iddia edilen madde ile Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen bin 167 adet bronz sikke, 10 adet gümüş sikke, 3 adet yüzük, 15 adet obje olmak üzere toplam bin 195 adet tarihi eser ele geçirildi. Jandarmanın operasyonuyla ele geçirilen madde ve tarihi eserler, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı uyarınca muhafaza altına alınırken, olayla ilgili olduğu değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Bahse konu maddenin incelenmesi maksadıyla AFAD ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na bilgi verildiği öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Kayseride Kamyon Dehşet SaçtıKayseride Kamyon Dehşet Saçtı
Helikopterli Denetimde Yakalandı! Şoke Oldu...Helikopterli Denetimde Yakalandı! Şoke Oldu...
FETÖ'nün Hücre Evlerine Operasyon! 42 Kişi YakalandıFETÖ'nün Hücre Evlerine Operasyon! 42 Kişi Yakalandı
İnşaat İşçileri O Halde Görünce Şoka Girdi!İnşaat İşçileri O Halde Görünce Şoka Girdi!
Esenyurtta Doğalgaz Patlaması!Esenyurtta Doğalgaz Patlaması!
JİTEM'ci Albayım Dedi Sonrası Filmlere Konu Olur...JİTEM'ci Albayım Dedi Sonrası Filmlere Konu Olur...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı