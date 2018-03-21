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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Diyarbakır’da Nevruz hareketliliği

Diyarbakır’da Nevruz hareketliliği

Alana giden vatandaşlardan görüntü

Polis 

-Yol boyunca esnafın eşya satması
-Güvenlik önlemleri
-Aranan vatandaşlar
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Nevruz Bayramı etkinliklerinin yapılacağı alana gelmeye başladı.
HDP, DBP ve DTK’nın organize ettiği Nevruz Bayramı kutlama etkinlikleri başladı.
Vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren kutlamanın yapılacağı Bağlar ilçesinde alana gelirken, yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Etkinlik nedeniyle, alan çevresinde ve kent genelinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Kentin bazı noktalarına TOMA konuşlandırıldı. Etkinliğin yapılacağı alanın çevresinde ise polis dün geceden itibaren yolları barikatlarla trafiğe kapatırken, vatandaşlar, üst aramalarının ardından alana girişlerine izin verildi.
Etkinliğin saat 12.00’da başlaması bekleniyor. (YRT-MP-Y)
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