Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Diyarbakır'da meydana gelen 2 ayrı kazada 2 kişi yaralandı

Diyarbakır'da meydana gelen 2 ayrı kazada 2 kişi yaralandı

Kaza yapan otomobiller

Trafik Kazası Dikkatsizlik Oto Pazarı Aşırı Hız Yaya Geçidi 

-Polisin incelemeleri
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.İlk kaza, Diyarbakır-Elazığ yolu açık oto pazarı civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu 60 EA 700 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Kazada bariyerlere çıkan araçtaki 1 kişi yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.Refüje çarpıp, yaya yolunun ortasına girdiİkinci kaza ise, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu 21 AAN 894 plakalı araç, sürücünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç uçarak yan bir şekilde yaya geçidine düştü. Kazada aracın camları patlarken, araçta bulunan sürücüsü ise yaralandı. Yaralı ambulansla Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.Her iki kaza ile ilgili polis inceleme başlatırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı