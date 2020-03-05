Diyarbakır’da lise öğrencilerinden örnek proje

-Öğrencilerin beyaz tahtaların yapması

-Öğrencilerin beyz tahtaların parçasını birleştirmesi

-Necat Dağaçar konuşması

-Hüsnü Sulucan konuşması

-Mehmet Faik Şahin konuşması

-Tahtaların okullara götürülerek montaj edilmesi

-Genel ve detay görüntüler



( DİYARBAKIR -ÖZEL)- Köy okullarındaki kara tahtaları söküp, kendilerinin yaptığı beyaz tahtalarla değiştirildiler DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da lise öğrencileri tarafından Yaşayan Okul Projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında öğrenciler kendi el becerileri ile yaptıkları beyaz tahtaları, köy okullarındaki kara tahtalarla değiştirmeye başladı.

Diyarbakır’da resmi ve özel okullar arasındaki etkileşimi olumlu yönde arttırmak, okullar arası sosyal ve kültürel etkileşimi arttırmak, iş birliğine dayalı örnek bir model ortaya çıkarmak amacıyla Kayapınar ilçesindeki Gaziler Anadolu Lisesi ile özel bir kolej arasında proje gerçekleştirildi.

Yaşayan Okul Projesi kapsamında, köy okullarının eksikliklerinin giderilmesi, okul bahçesindeki peyzaj ve tasarımlarının yapılması, ağaçlandırılması, ekolojik okul bahçelerinin oluşturulması, çevrenin yararlanabileceği alanlar haline getirilmesi hedeflendi. Bu kapsamda bir arala gelen iki okulun öğrencileri kendi el becerileri ile beyaz tahta yapmaya başladı.

Öğrencilerin kendileri tarafından yapılan beyaz tahtalar, köy okullarındaki kara tahtalarla değiştirildi. "Amacımız öğrencileri sosyalleştirmek" Yapılan proje hakkında bilgi veren kolej müdür yardımcısı Necat Dağaçar, hem devlet hem de özel okulların bir araya gelerek oluşturduğu projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.



Dağaçar, "Bu proje kapsamında Kayapınar Gaziler Anadolu Lisesi ile kolejimizin öğrencilerinin bir araya gelerek çalışma yaptıkları bir proje sunuluyor. Bu projede köy okullarının geçmişte kullanılan kara tahtalarının günümüz şartlarına uydurularak beyaz tahtaya dönüşümlerini sağlıyoruz. Her iki okul öğrencilerinin bir arada çalışarak sosyalleşmelerini sağlıyoruz" dedi.

"Köy okullarında öğrencilere hediye ediyoruz" Kolejin 11'inci sınıf öğrencisi Hüsnü Sulucan ise köy okullarını yenilemek amaçlı proje yaptıklarını söyledi.



Sulucan, "Bu proje kapsamında köy okullarındaki kara tahtaları kaldırıyoruz yerine günümüz şartlarına uygun beyaz tahta yapıyoruz ve okullara götürüp montajını yapıyoruz, öğrencilere hediye ediyoruz" diye konuştu.

Kayapınar ilçesindeki Gaziler Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Mehmet Faik Şahin de "Yaşayan okul Projesi ile köy okullarındaki kara tahtaları beyaz tahtalarla değiştireceğiz. Böylece köy okullarındaki öğrencilerin daha iyi bir eğitim almalarına yardımcı olacağız” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından yapımı tamamlanan beyaz tahtlar, köy okullarında götürülerek kara tahtalar ile değiştirildi.



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