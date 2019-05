Diyarbakır'da kuduz vakası: Köyde önlem alınmadı iddiası

-Köyün uzaktan görüntüsü

-Koyun ve büyükbaş hayvanlar

-Köy muhtarı Veysi Varol konuşması

-detay görüntüler



( DİYARBAKIR -ÖZEL) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Filizören köyünde bir koyunun kuduz nedeni ile ölmesi sonucu köye hayvan giriş çıkışları yasaklanması sonrası köy muhtarı, söz konusu hayvanların bir an önce aşılanması gerektiğini fakat numune alındıktan sonra hiçbir yetkilinin köye gelmediğini savundu. Diyarbakır Çınar ilçesine 12 kilometre uzaklıkta olan Filizören köyünde ikamet eden Mehmet Şerif Varol’a ait bir koyun, kuduz şüphesiyle öldü. Vatandaşların haber vermesi üzerine köye gelen yetkililer, kesilen koyunun kafasını Elazığ Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsüne gönderdi. Yapılan kontrollerde sonucun pozitif çıkması üzerine köye hayvan giriş çıkışları 3 ay boyunca yasaklanırken, köyün giriş ve çıkışlarında her hangi bir önlem alınmadığı görüldü.

Kuduz koyunu köpek ısırmış Filizören Köyü Muhtarı Veysi Varol, köyde bulunan bütün hayvanların bir an önce aşılanmasını gerektiğini belirterek "Bizim bu köyde kuduz meselesi, köpeklerin hayvanlarımıza sataşmasıyla böyle bir olay yaşandı. Aradan 2 gün geçtikten sonra biz kuduz şüphesi üzerine Çınar İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerine telefon açtık kendileri geldi ve koyunu kestik, imha ettik. Köpeği de ölü bulduk imha ettik. Daha sonra köye gelen yetkililer, koyunun kellesini alıp kontrol etmek üzere götürdüler. Yapılan incelemede kuduz çıktığı saptandı. Hayvanlarımız daha aşı olmamıştır. Aşı yapılması için ne zaman gelecekleri belli değil. Ben yetkililere haber verdim. Ne zaman geleceklerini de bilmiyorum" dedi.

Öte yandan köy sakinleri, hayvanlarını otlatmak için araziye çıkmaya korktuklarını ve bir an evvel yetkilerin aşı yapması için köye gelmesini beklediklerini ifade etti.