Diyarbakır’da 'Kudüs bizimdir' mitingi

-Sloganlardan görüntü

-Tekbirlerden görüntü

-Seyithan Kavak röportaj

-Emrullah Soydan röportaj

-Genel ve detay görüntüler



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da, ABD Başkanı Donald Trump'un açıkladığı Ortadoğu barış planının ardından 'Kudüs bizimdir' mitingi düzenlendi.

İstasyon Meydanı’nda ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı Ortadoğu barış planı kınamak amacıyla Peygamber Sevdalıları Vakfı ve Mustazaflar Cemiyeti tarafından 'Kudüs bizimdir' temasıyla düzenlenen mitinge çok sayıda vatandaş katıldı.

Mitinge katılan vatandaşlar sık sık 'Kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail' sloganı atarak tekbir getirdi. Batman’dan mitinge katılan Seyithan Kavak, Kudüs'ün Müslümanların ilk kıblesi olduğunu kaydetti.

Kavak, "Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisidir. Biz Kudüs’ten vazgeçmeyeceğiz, aynı bizim namaz kıldığımız gibi” dedi.

Mitinge katılan Emrullah Soydan ise mitingin Müslümanları birleştirme amacıyla gerçekleştiğini aktardı. Soydan, "Artık bugün Müslümanların birleşme günüdür, buraya geliş amacımızda budur. Bütün dünya Müslümanlarından bunu bekliyoruz, bugün sesimizi çıkarma, birlik ve beraberlik günüdür" diye konuştu.

Miting, ilahilerin okunması ve konuşmalarla devam etti.



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