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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Diyarbakır’da korkutan yangın

Diyarbakır’da korkutan yangın

yangından görüntü

Hayvan Yangına Müdahale 

-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-İtfaiyenin müdahalesi
-Detay görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da 5 katlı bir binanın 3’üncü katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olay, Yenişehir ilçesinde bulunan Ekinciler Caddesi üzerindeki bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı bir binanın boş olan 3’üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 acil sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, boş olan dairede çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangının çıktığı katın üstündeki evde bir vatandaşın güvercin beslediği, hayvanların yangından etkilenmediği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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