Diyarbakır’da korkutan ahır yangını

-Yangın kontrol altına alınması

-İtfaiye araçları

-Genel ve detay görüntüler



( DİYARBAKIR )- Saman ve kışlık yakacaklar yangında kül oldu DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da saman ve kışlık yakacakların bulunduğu ahırda çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin büyük çabası sonucunda çevrede bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Olay, merkeze Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 114 Sokakta bulunan bir evin ahırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenden dolayı saman, kışlık yakacak ve defolu bebek bezlerin bulunduğu ahırda yangın çıktı. Yangını fark eden çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın yerine tedbir amacıyla ambulans ekipleri de sevk edilirken, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri büyük çabanın sonucunda yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından çevrede bulunan evlere sıçramadan yangını söndürdü. Yangının kontrol altına alınması sonrası ekipler, polis eşliğinde yangının çıkış sebebini araştırmak için inceleme başlattı.

