Diyarbakır'da korkunç kaza...Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Dicle Nehri'ne uçtu

-Direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu aracın şarampole yuvarlanması



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da bir aracın, düz yolda ilerlerken Dicle Nehri’ne uçma görüntüleri mobeseye yansıdı. Olay geçtiğimiz günlerde Dicle Üniversitesi köprüsü üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen bir araç, köprü üzerinde ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Aracın, ağaçların arasından nehre uçma görüntüleri bölgede bulunan mobese kameralarına saniye saniye yansıdı.

