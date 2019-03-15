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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Diyarbakır’da köpük tabak fabrikasındaki yangın kısa sürede söndürüldü

Diyarbakır’da köpük tabak fabrikasındaki yangın kısa sürede söndürüldü

Yanana fabrika

İlk Müdahale Fabrika Hastane Güvenlik Güçleri Polis Ekipleri 

-İtfaiye ekipleri
-Toma polis ekipleri
-Ambulans
-Söndürülen fabrika
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR )- Tomalı müdahale fabrika söndürüldü- Plastik fabrikasındaki dev yangın kontrol altına alındı DİYARBAKIR

- Diyarbakır Elazığ karayolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir köpük tabak fabrikasında yangın çıktı. Fabrikada bulunan gece vardiyasındaki 10 işçiden 2 si dumandan zehirlendi. Fabrika itfaiye ve güvenlik güçleri ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olay, Diyarbakır Elazığ karayolu üzerinde bulunan Organize sanayi Bölgesi 2. Etapta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre köpük tabak imalatı yapan Baravan isimli fabrika bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Gece vardiyasında bulunan 10 işçiden 2'si işçi dumandan etkilenerek zehirlendi. Fabrikanın yandığını gören vatandaşlar ambulans, itfaiye ve güvenlik güçlerine haber verdi olay yerine gelen çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri yanana fabrikaya müdahale etmek için çalışma başlattı. Fabrikada bulunan 10 işçide 2'si olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken itfaiye ve güvenlik güçleri ekipleri tomalı müdahale ile kısa sürede fabrikadaki yangını kontrol altına alarak söndürdü.
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