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04 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Diyarbakır'da kırsal alanda yangın

Diyarbakır'da kırsal alanda yangın

- - Yanan alandan görüntüler - Yangında, 17 bin dönümlük alanda bulunan orman, bağ, bahçe ve tarla zarar gördüDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın Ergani ilçesinde kırsal bölgede çıkan yangında orman ve ekili alanlar zarar gördü.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ortaağaç Mahallesi Kolbaşı mezrasında henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye gelen Ergani itfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarının dağlık ve ormanlık devam ettiği öğrenildi.Yangında, 17 bin dönümlük alanda bulunan orman, bağ, bahçe ve tarla zarar gördü.

Jandarma Ormanlı Yangına Müdahale 

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