Diyarbakır'da kaybolan 14 yaşındaki çocuk aranıyor
- UMKE, AFAD ve 12 acil servis ekiplerinden görüntü - Koruyucuların dağlık kesimde kaybolan çocuğun aramasından görüntü - Dalgıç ekip - Silvan ilçesinde dün hayvan otlatırken kaybolduğu bildirilen Yusuf Yılmaz için arama çalışması başlatıldıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın Silvan ilçesinde hayvan otlatırken kaybolduğu belirtilen 14 yaşındaki Yusuf Yılmaz için arama çalışması başlatıldı.Alınan bilgiye göre, Çatakköprü Mahallesi'nde yaşayan Yılmaz dün sabah saat 05.30 sıralarında iki kardeşi ile hayvan otlatmak için evden çıktı.Otlattıkları hayvanları bir araya getirmek için 3 ayrı noktaya dağılan kardeşlerden Başdeğirmen bölgesine giden Yılmaz, bir daha dönmedi.Yılmaz'dan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.İhbar üzerine bölgeye jandarmanın yanı sıra UMKE, AFAD ve 12 acil servis ekipleri sevk edildi. Ayrıca Batman Barajı'nda arama yapılması için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden de dalgıç ekip gönderildiği öğrenildi.Yılmaz'ın bulunması için ekiplerce başlatılan arama çalışması sürüyor.