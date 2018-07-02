Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Diyarbakır'da kaybolan 14 yaşındaki çocuk aranıyor

Diyarbakır'da kaybolan 14 yaşındaki çocuk aranıyor

- UMKE, AFAD ve 12 acil servis ekiplerinden görüntü - Koruyucuların dağlık kesimde kaybolan çocuğun aramasından görüntü - Dalgıç ekip - Silvan ilçesinde dün hayvan otlatırken kaybolduğu bildirilen Yusuf Yılmaz için arama çalışması başlatıldıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın Silvan ilçesinde hayvan otlatırken kaybolduğu belirtilen 14 yaşındaki Yusuf Yılmaz için arama çalışması başlatıldı.Alınan bilgiye göre, Çatakköprü Mahallesi'nde yaşayan Yılmaz dün sabah saat 05.30 sıralarında iki kardeşi ile hayvan otlatmak için evden çıktı.Otlattıkları hayvanları bir araya getirmek için 3 ayrı noktaya dağılan kardeşlerden Başdeğirmen bölgesine giden Yılmaz, bir daha dönmedi.Yılmaz'dan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.İhbar üzerine bölgeye jandarmanın yanı sıra UMKE, AFAD ve 12 acil servis ekipleri sevk edildi. Ayrıca Batman Barajı'nda arama yapılması için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden de dalgıç ekip gönderildiği öğrenildi.Yılmaz'ın bulunması için ekiplerce başlatılan arama çalışması sürüyor.

Acil Servis Jandarma Bild Gesi Hayvan 

İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı