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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Diyarbakır'da kardeş kavgasında kan aktı: 2'si ağır 5 yaralı

Diyarbakır'da kardeş kavgasında kan aktı: 2'si ağır 5 yaralı

olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Silahlı Kavga Kardeş Kavgası Alacak Verecek Meselesi Kışla 

-evden görüntü
-güvenlik önlemleri
-ambulanstan
-hastaneden görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde kardeşler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada silahlar çekildi. Olayda, 2’si ağır 5 kişi yaralandı. Olay, Kocaköy ilçesi Tepecik köyünde meydana geldi. İddiaya göre kardeşler arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, ağabey ile kardeşi ve üç kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, köyde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaköy Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Güvenlik güçleri, köye giriş çıkışları kapatırken, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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