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07 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Diyarbakır’da kan davalısı oldukları evi yayım ateşine tuttular

Diyarbakır’da kan davalısı oldukları evi yayım ateşine tuttular

Olayın yaşandığı sokak

Kan Davası Ticari Taksi Oturma Odası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Kurşunların isbet ettiği ev
-Sağlık ekiplerinin eve girmesi
-Boş kovanlar
-Polisin incelemesi
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da 3 şahıs daha önce kan davalı oldukları evi silahla yayım ateşine tuttular. Açılan ateş sonucu şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, olay yerinde geçen ticari taksi kurşunların hedefi oldu. Eve açılan ateş sonucunda evde şans eseri kurşunlar pencereden içeri girerek evin oturma odasındaki duvara isabet etti. Olay, Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi . 858 ve 853 sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şeyhmus K., Engin K. ,ve soy ismi öğrenilmeyen Ercan isimli şahıslar motosikletle sokağa girerek daha önce aralarında kan davası bulunan Necla A. ve Rojda A. isimli kişilerin eve ellerinde bulunan tabaca ile rast gele ateş ederek kaçtı. Açılan ateş sonucunda olay yerinde geçen bir ticari taksi kurşunların hedefi olurken yaklaşık 12 el ateş edilmesi sonucunda kurşunlar evin penceresine isabet etti. Kurşunların isabet ettiği evde bulunan kadınlar can havli ile kendilerini yerlere atarak kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtulurken, silah seslerinin kesilmesi sonrası evde bulunanlar şok geçirdiler. Olayın etkisinden baygınlık geçiren bazı aile fertleri için olay yerine ambulans çağrılırken, baygınlık geçiren aile fertleri sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucunda sakinleştirildi. Haber verilmesi sonrası olay yerine gelen polis ekipleri bölgede incelemede bulunurken, kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. (SI-
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