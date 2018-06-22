Diyarbakır'da kadınlar devlet desteğiyle meslek öğreniyor Haberi
- Diyarbakır kadını devlet desteğiyle meslek öğreniyor - Aile Destek Merkezinde meslek öğrenen kadınlardan görüntü - Aile destek merkezlerinde meslek öğrenen kadınların çocuklarından görüntü - Bağlar Fatih Aile Destek Merkezi Koordinatörü Hülya Şivan ile röportaj - Şehitlik Aile Destek Merkezinde Tekstil Öğretmeni Şenay Akay ile röportaj - Kursiyerlerden Neşe Baygut ile röportaj - Kursiyerlerden Gülnaz Kazar (ile röportaj - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Diyarbakır 'da son 5 yılda açılan 3 bini aşkın kursta eğitim alan 58 bin 750 kadın, meslek sahibi oldu - Koordinatör Hülya Şivan:"Meslek edinmek için kurslarımıza gelen kadınlarımız, kendilerine sağlanan imkandan çok memnun" - Kursiyer Neşe Baygut:"Bu desteği bize sağladığı için devletimize teşekkür ediyorum"DİYARBAKIR (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, Diyarbakır 'da son 5 yılda açılan 3 bin 97 kursta eğitim alan 58 bin 750 kadın meslek hayatına atıldı.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, Diyarbakır 'da açılan 56 Aile Destek Merkezinde (ADEM) kadınlara el becerilerini geliştirme ve ürettiklerini pazarlayarak gelir elde etme imkanı sunuluyor. Çeşitli alanlarda beceri kurslarının yer aldığı ADEM'ler sayesinde kadınlar, meslek edinerek aile bütçelerine katkıda bulunma fırsatı buluyor.Bağlar Fatih Aile Destek Merkezi Koordinatörü Hülya Şivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurslarda eğitim gören kadınlara İş - Kur tarafından günlük 20 - 35 lira verildiğini ve bu sayede kursiyer kadınların, ayda ortalama 750 lira gelir elde ettiklerini söyledi.
Merkezlerde kuaförlük, aşçılık, takı tasarım, dikiş nakışın yanı sıra okuma yazma, Kur'an - ı Kerim kurslarının verildiğini dile getiren Şivan, son yıllarda istihdamı artırma yönünde de çalışmaları olduğunu, bu konuda da çeşitli eğitimler verildiğini kaydetti. - "Bu kurslar sayesinde evlerinden çıkıyorlar"Merkezler açıldığından beri kadınların kurslara yönelik taleplerinin fazla olduğunu belirten Şivan, şöyle konuştu:"Meslek edinmek için kurslarımıza gelen kadınlarımız, kendilerine sağlanan imkandan çok memnun. Eskiden böyle imkanları yoktu. Kursa katılanlar arasında daha önce evinden çıkamayan bayanlar var. Bu kurslar sayesinde evlerinden çıkıyorlar." dedi. Kursiyer annelerin beraberinde çocuklarını da merkeze getirdiğini dile getiren Şivan, "Devlet kurumu olduğu için güvenerek geliyorlar. Bazılarının eşleri geliyor ortamı görüp, memnun kalıyor. Bu kurslarda sertifika alıp da tekstil ve kuaförlük alanlarında işe giren bayanlarımız oldu." ifadelerini kullandı. - Öğretmen Akay: "Devletimiz hem annelik hem babalık yapıyor"Şehitlik Aile Destek Merkezi'nde tekstil öğretmenliği yapan Şenay Akay (43), kurslara gelen kadınların, devletin sunmuş olduğu imkanlardan faydalandığını söyledi.
ADEM merkezlerindeki kurslara katılan kadınların, mesleki eğitimin ardından ilgili kurumların verdiği hibe ve kredilerle kendi iş yerini açabildiğini vurgulayan Akay, şunları kaydetti:"Kurslarımız kadınlarımızın ikinci evi ve vazgeçilmezi oluyor. Çünkü burada sosyal ortama dahil oluyorlar. Devlet, onların her türlü malzeme ve ihtiyaçlarını da karşılıyor. Devletimiz buraya gelen kadınlarımıza hem annelik hem babalık yapıyor. Meslek öğreterek, gelecekte kendi iş yerlerini açarak para kazanma imkanı sunuyor." - Kursiyer Baygut: "İkinci bir evimiz oldu"Kursiyerlerden 3 çocuk annesi Neşe Baygut (42) ise tekstil kursuna katıldığını belirterek, "Bu ortamı bize sunan yetkililere teşekkür ediyoruz. Evde oturunca çok sıkılıyorduk. Artık burası ikinci bir evimiz oldu. Ev kadınlarının buraya gelmesini tavsiye ediyorum. Bu desteği bize sağladığı için devletimize teşekkür ediyorum." dedi. 4 çocuk annesi Gülnaz Kazar (35), kurs sayesinde özel sektörde iş imkanına kavuşacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kurs sayesinde aile bütçemize katkıda bulunuyoruz. Çocuklarımızın çeyizini hazırlıyoruz, üst başını dikiyoruz. Bayanlarımız evde oturmasınlar bu kurslara katılsınlar." şeklinde konuştu.