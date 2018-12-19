Diyarbakır’da ‘İstihdam kariyer ve girişimcilik fuarı’ açıldı Haberi

-Toplantıya katılanlardan görüntü

-Uzunkaya’nın konuşması

-Stantlardan görüntü

-detay görüntüler



( DİYARBAKIR )- İşkur Genel Müdürü Cafer Uzunkaya:- “İstihdamın konuşulduğu yerde tüm sesler kısılmalı ve istihdama odaklanılmalıdır”- “20 milyon 750 binden 28 milyon 197 bine çıkan bir istihdamla Türkiye Avrupa’nın birincisi konumundadır” DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da açılan istihdam kariyer ve girişimcilik fuarına katılan İşkur Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Türkiye’nin istihdam konusunda Avrupa’da birinci sırada olduğunu söyledi.



Dicle Üniversitesi Kongre Merkezinde düzenlenen istihdam kariyer ve girişimcilik fuarına Diyarbakır Vali Vekili Ahmet Naci Helvacı, İşkur Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan İşkur Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Diyarbakır’da ülkenin geleceğini konuştuklarını söyledi.



İstihdamın konuşulduğu yerden tüm seslerin kısılması ve dikkatlerin istihdama odaklanmasının gerektiğini belirten Uzunkaya, zor günlerin üstesinden geldiklerini, üzerlerinde oynanan oyunları çözdüklerini ve istihdam konusunda büyük bir mesafe aldıklarını dile getirdi. Diyarbakır’da 2002 yılında İşkur üzerinden sadece 39 kişinin işe alındığını hatırlatan Uzunkaya, bu rakamın günümüzde 9 bin 450’ye ulaştığını ifade etti.

“1 yılda bir buçuk milyon istihdam gerçekleştirdik” 2002 yılında Türkiye İş Kurumunun 24 bin 482 kişinin istihdamına arıcılık yaptığını vurgulayan Uzunkaya, şöyle devam etti: “Bugün itibari ile 1 milyon 170 bin kişinin istihdamını gerçekleştiren bir kurum olduk. Elbette bu başarı 15 temmuz ihanetini bu milletin tarihinde görmediği, bir daha da görmesini arzu etmediğimiz kalkışma ile karşı karşıya kaldık. Tank, top, mermilere göğsünü geren millet ardından ekonomisinin vurulmasına iş gücü piyasasının tahrip edilmesi ile hedefe varacağı ifade edilmişti. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 81 milyon bir karar verdi, huzur ve istihdam dedi.

Bir yılda 1 buçuk milyon istihdamı gerçekleştirmek inanılması büyük bir miktardır. Dolar üzerinden yine operasyon çekmelerine rağmen yine rekor vermeyi başardık. Artık Türkiye eski Türkiye değil, adamı olanların, torpili olanların iş sahibi olduğu ülke değil, niteliği olanların çalıştığı ülkelerdir. İstihdam teşviklerinde açıkça söylüyorum, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ve hiçbir ülkede Türkiye gibi bir teşvikten bahsetmek mümkün değildir.” “Türkiye istihdam konusunda Avrupa’da birincidir” Meselelerinin bitmediğini aktaran Uzunkaya, şu ifadeleri kullandı: “Tüm Türkiye bilsin diye söylüyorum, iş gücü piyasasında kadın istihdamı Diyarbakır’ın da Türkiye’nin de en büyük kazanımıdır. Şu anki iş gücü Avrupa’daki 28 ülkeye denk olan bir işgücüdür. 22 milyon 76 binden 31 milyon 617 bine çıkan bir iş gücü ile Avrupa’nın birincisidir Türkiye. 20 milyon 750 binden 28 milyon 197 bine çıkan bir istihdamla Türkiye Avrupa’nın birincisi konumundadır. 5 milyon 897 binden 10 milyon 140 bine çıkan kadın iş gücü ile Türkiye yine Avrupa’nın birincisidir. 246,5 milyon iş gücü piyasası olan AB ülkelerinin istihdamı 7 milyon 190 bindir, 161 milyon iş gücü piyasası olan ABD’nin 7 milyon 290 bin, iş gücü piyasası 31 milyon Türkiye’nin istihdamı 7 milyon 500 bindir.” Konuşmaların ardından Uzunkaya ve beraberindekiler, kongre merkezinde açılan stantları gezerek görevlilerden bilgi aldı.

