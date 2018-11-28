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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Diyarbakır’da iş yerine silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Diyarbakır’da iş yerine silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Silahlı saldırıya uğrayan dükkan

Olay Yeri İnceleme Silahlı Saldırı Güvenlik Önlemi Ağır Yaralı Polis Ekipleri 

-Sokaktan detay
-Sokak tabelası

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde kimliği belirsiz kişilerce bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Olay merkez Yenişehir İlçesi Şehitlik Mahallesi 68. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta bulunan bakkal dükkanına gelen kimliği belirsiz kişiler içeride bulunan şahsa silahla ateş etti. Saldırganlar kaçarken, haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştirildiği ileri sürülen saldırıda vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralan şahıs yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri delil aradı. Kaçan saldırganların yakalanması için polis bölgede operasyon başlattı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. (EK-
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