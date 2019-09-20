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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Diyarbakır'da intihar girişimini sosyal medyada canlı yayınladılar

Diyarbakır'da intihar girişimini sosyal medyada canlı yayınladılar

Tabelanın üzerine çıkan şahıs

Canlı Yayın Psikolojik Tedavi Yön Tabelası Polis Müdürü İntihar Girişimi 

-Polis ekiplerinin şahsı ikna etmesi
-Çevredekilerin olayı canlı yayınlaması
-Şahsın aşağı indirilmesi
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır'da psikolojik tedavi gören bir şahıs, yön tabelasına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polis müdürünün iknasıyla şahıs ikna edilerek aşağı indirilirken, çevrede toplananların olayı cep telefonu ile sosyal medyada canlı yayınlaması dikkat çekti.Kayapınar ilçesi Kaypınar Caddesi'nde, psikolojik sorunları bulunan ve aklı dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Hasan İ., araçlara yön gösteren tabelanın üstüne çıkarak intihar girişiminde bulundu. Hasan İ., 1 saat boyunca polis müdürünün iknası sonucundan, yön tabelasından aşağı indirilerek ambulansa bindirilirken, çevredekilerin intihar girişimini cep telefonu ile canlı yayınlaması dikkat çekti.Hasan İ., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.(
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