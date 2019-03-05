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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Diyarbakır’da, ‘insanlık ölmemiş’ dedirten görüntü

Diyarbakır’da, ‘insanlık ölmemiş’ dedirten görüntü

Çöp kutusunu karıştıran çocuklar

Sosyal Medya Genç Kız Cep Telefonu Genç Kadın Çöp Kutusu 

-Çocukların yanına giden kızlar
-Kızların çocuklarla konuşması
-Yemeğe gitmeleri

( DİYARBAKIR )- Çöp kutusunu karıştıran çocukları yemeğe götürdüler- Diyarbakır’da çöp kutusunu karıştıran iki çocuğu gören duyarlı vatandaş yanlarına gitti- Çocuklarla bir süre sohbet eden genç kadın, karınlarının aç olup olmadığını sordu- Çocukların aç olduğunu gören duyarlı vatandaş, kucakladığı çocukları alıp yemek yemeye götürdü DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da, çöp kutusuna karıştıran iki çocuğu gören duyarlı bir vatandaş çocukların yanlarına gitti. Çocukların aç olduğunu gören genç kız, kucakladığı çocukları alıp yemek yemeye götürdü. Ortaya çıkan görüntü, ‘insanlık ölmemiş’ dedirtti. Geçtiğimiz gün bir kafede oturan ve sosyal medya üzerinden Çocuklar Üşümesin grubu altında yardım çalışmalarında bulunan iki genç kız, çaylarını yudumladıkları sırada caddenin önünde bulunan çöp kutusunda bir şeyler arayan iki çocuğu fark etti. Bir süre cep telefonuna kaydettiği çocuklarla konuşmaya karar veren grup üyeleri, kafeden çıkıp çocukların yanına gitti. Bir süre çocuklarla sohbet eden ikili, karınlarını aç olup olmadığını sordu. Çocukların yemek yemediklerini anlayan iki genç kız, onları lokantaya götürüp yemek yedirdi. Ortaya çıkan bu görüntü, ‘insanlık ölmemiş, iyi insanlar iyi ki varlar’ dedirtti.
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