Diyarbakır’da insanlık ölmemiş dedirten davranış...Kardeşlerinin çarptığı koyunun sahibini buldu, parasını verdi İzle

- Diyarbakır’da geçtiğimiz aylarda yaşanan trafik kazasında bir koyunun ölümüne neden olan Toğur ailesi, hak geçmemesi için aylarca uğraşıp çarptıkları koyunun sahibini bularak parasını ödedi.

Olay yaklaşık 3 ay önce meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet Toğur'un kardeşleri, ağabeylerini ziyaret etmek için Lice ilçesine hareket etti. Seyir halindeyken Kocaköy mevkii civarında bir koyuna çarpan araçtakiler, koyun can çekişirken olay yerinde kesip panikle arabaya atarak ağabeyleri Mehmet Toğur'un evine götürdü. Yaşanan olayı kardeşlerinden dinleyen Mehmet Toğur, koyunu tartıp kasap dükkanında satışa sunduktan sonra hayvanın sahibini bulmak için yola koyuldu. Yaklaşık 3 ay süren aramaların ardından kardeşlerinin çarpığı koyunun sahibini bulan Toğur, hak geçmemesi için koyunun parasını sahibine teslim etti. Toğur'un bu davranışı, insanlık ölmemiş dedirtti. "Önemli olan ahiret, ahireti düşünmek lazım" Yaşanan olayla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Mehmet Toğur, olayın yaklaşık 3 ay önce yaşandığını söyledi.



muhabirine açıklamalarda bulunan Mehmet Toğur, olayın yaklaşık 3 ay önce yaşandığını söyledi.



Toğur, “Kardeşim çocuklarıyla birlikte bana misafirliğe geldikleri zaman Kocaköy tarafında yol kenarında bir koyuna çarpmışlar. Beni telefonla arayıp olayı anlattılar. Korktukları için olay yerinde durmayıp benim köydeki evime geldiler. Koyunu kesmişlerdi bende alıp soydum. Yaklaşık 10 kilo 400 gram kadar eti vardı. Sonra içime dert oldu, benim bu aileyi bulup onlara paralarını ödemem lazım dedim. Çünkü ben 8, 9 kere hacca gittim, haram yemiyorum. Olaydan bir süre sonra ticari bir taksi tuttum ve civar köyleri gezmeye başladım. Nihayetinde bir eve gittim durumdan bahsettim. Koyunun sahibine ulaştım. Arkadaşlar çok sıcakkanlı davrandılar, benimle ilgilendiler. Koyunun ücretini vermek istediğimi söyledim. Parayı benden almamaya çalıştılar ama benim vicdanım el vermediği için arkadaşlara paralarını verdim. Önemli olan ahiret, ahireti düşünmek lazım. Bu dünya fani, buraya bir imtihana geldik. Hatta gece yatarken uykularıma da geliyordu. Ve elhamdülillah çok şükür bende gidip o aileyi buldum. Aileye de teşekkür ederim birbirimize hakkımızı helal ettik, onlar da bana ben de onlara. Ve şu anda vicdan olarak ben rahatım” dedi.

“Koyundan ümidimizi kesmiştik” Koyunun sahibi Mehmet Şerif Kılıç, hayvanlarını merada otlatırken bir tane koyununu kaybolduğunu, her yeri aradıklarını ve ne ölüsüne ne dirisine ulaşamadıklarını belirterek hayvandan ümitlerini kestiklerini söyledi.



Kılıç, “Geçenlerde bir adam bize ulaştı, ‘Ben koyuna çarptım’ dedi.

Orada can çekişmesin diye kesmiş ve götürmüş. Sonrasında bize ulaştı. ‘Ücreti ne ise ücretini vermek istiyorum’ dedi ve ücretini bize ulaştırdı. Adamdan Allah razı olsun” diye konuştu.