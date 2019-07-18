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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Olayın yaşandığı cadde

Hastane Silahlı Kavga Motosiklet Kazası Bıçaklı Kavga Polis Ekipleri 

-Polisin incelemesi
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır'da önceden aralarında motosiklet kazası yüzünden tartışma çıkan grup, aynı yerde tekrar karşılaşınca silahlı ve bıçaklı kavgaya tutuştu.Yaşanan kavgada 2 kişi silahtan çıkan kurşunlar nedeniyle yaralandı.Yaralılar olay yerinde bulunan bir özel araçla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı Olay, merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Medine Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, önceden aralarında motosiklet kazası yüzünden tartışma çıkan ve anlaşamayan taraflar vatandaşlar tarafından sakinleştirilip bölgeden uzaklaştırıldı. Aynı grup kazanın yaşandığı yerde tekrar karşılaşınca bu kez aralarında silahlı ve bıçaklı kavga yaşandı. Cadde ortasından yaşanan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi bacaklarına isabet eden kurşunlar nedeniyle yaralanırken, yaralılar olay yerinde bulunan özel bir otomobil ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaşanan silahlı ve bıçaklı kavganın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede incelemede bulunarak kavgaya karışan tarafların tespit edilmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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