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02 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Diyarbakır'da iki araçta 358 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da iki araçta 358 kilogram esrar ele geçirildi

- Ele geçirilen uyuşturucudan görüntüler DİYARBAKIR - Diyarbakır 'da iki araçta yapılan aramada 358 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu maddenin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi ayrıca terör örgütlerinin uyuşturucu madde üzerinden finansal kaynak sağlamasının önlenmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor.Bu kapsamda il merkezinde eş zamanlı olarak iki farklı araca yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Araçlarda yapılan aramada toplam 358 kilo 300 gram kubar esrar bulundu.Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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