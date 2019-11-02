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02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Diyarbakır’da iki aile arasında cadde ortasında silahlı çatışma: 2 yaralı

Diyarbakır’da iki aile arasında cadde ortasında silahlı çatışma: 2 yaralı

Olay yeri

Hastane Çatışma Silahlı Kavga Silahlı Çatışma Polis Ekipleri 

-Ambulanslar
-Polisin incelemesi
-İşyerinin camına ve tavanına isabet eden kurşun izi
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da araçlarında önceden husumet bulunan iki aile arasından cadde ortasından silahlı çatışma yaşandı. Çıkan çatışmada baba ve oğlu yaralanırken, diğer aileden baba ve iki oğlu ise olaydan sonra kaçarak izlerini kaybettirdiler. Polis ekipleri şüpheli şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Olay, Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi Göçmenler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki aile arasından önceden yaşanan husumet silahlı çatışmaya dönüştü. Hacı Ö. İle oğlu Aydın Ö., Caddede yürüdükleri sırada önceden aralarında husumet olan Vedat A., ile Oğulları Barış A. ve Welat A., karşılaştı. Aralarından önceden yaşanan husumet nedeniyle cadde ortasında tartışan aileler daha sonra bir birlerine silah çekerek cadde ortasından çatışmaya başladı.
Yaşanan silahlı çatışmada Hacı Ö., ile oğlu Aydın Ö., vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları kurşunlar nedeniyle yaralanırken, yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Esnaf kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtuldu Olayı gerçekleştiren kaçan Vedat A., ile oğulları Barış A. ve Welat A.’nın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlatırken, silahlı kavga sırasında seken kurşunlar bir işyerinin kepenklerine isabet ederek ardından camdan içeriye girdi. O sırada işyerinde bulunan esnaf ise kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtulduğu öğrenildi.
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