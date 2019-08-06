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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Diyarbakır’da hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Diyarbakır’da hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Ambulanstan görüntü

İlk Müdahale Silahlı Kavga Akalan Sağlık Ekipleri 

-Olay yerinden görüntü
-Kandan görüntü
-Olay yeri giremez şeridinden görüntü
-Araçlardan görüntü
-Zırhlı araçlardan görüntü
-Polis ekibinden görüntü
-Olay yeri incelemeden görüntü
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde hurdacı pazarında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır 5 kişi yaralandı. Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Kamışlo Bulvarı Özdemir Mahallesi’nde bulunan hurdacılar pazarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hurdalık almaya gelen müşteri hurdacıyla fiyatta anlaşamayınca tartıştı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken 6 kişi yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından Selehaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırdı. Kavgada 3 kişi ağır yaralanırken Ferhat Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri ise olay yerinde geniş çapta inceleme başlatırken kavgaya karışanların yakalanması için operasyon başlattı.
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