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21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
Diyarbakır’da hırsızlık çetesine darbe: 15 gözaltı

Diyarbakır’da hırsızlık çetesine darbe: 15 gözaltı

Hırsızlardan görüntü

Tron Akalan Elektronik Eşya Hırsızlık Çetesi Hırsız 

-Ele geçirilen malzemelerden detay
-Adliye binasından görüntü
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da son dönemlerde ev ve iş yerlerinden hırsızlık gerçekleştiren zanlılara yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır il merkezinde son dönemde ikamet ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarını gerçekleştirerek vatandaşların huzurunu bozan, maddi ve manevi kayıplara sebep olan suç gruplarına yönelik Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından çalışma gerçekleştirildi.
Hırsızlık olaylarından 32'sine karışan ve yüklü miktarda para, ziynet ve elektronik eşya çalan toplamda 16 şüpheli şahsa yönelik 18 Şubat 2020 tarihinde 16 adreste eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon sonucunda 15 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şahsın da yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Yapılan aramalarda çok sayıda çalıntı olduğu değerlendirilen malzeme ve iki adet ruhsatsız tabanca ile bunlara ait mühimmat ele geçirildiği kaydedildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi.
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