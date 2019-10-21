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21 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Diyarbakır’da HDP’li belediye başkanlarına terör operasyonu

Diyarbakır’da HDP’li belediye başkanlarına terör operasyonu

Kayapınar belediyesinden detaylar

( DİYARBAKIR )- Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ile Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz ve Kocaköy Belediye Başkanı Rozda Nazlıer gözaltına alındı DİYARBAKIR

Jandarma Belediye Başkanı Terör Operasyonu 


- Diyarbakır’da yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden alınan ve halen görevine devam eden 3 HDP’li belediye başkanı gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre jandarma ekipleri, yürütülen terör soruşturması nedeni ile sabah saatlerinde operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında, İçişleri Bakanlığında görevden alınan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ile Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz ve Kocaköy Belediye Başkanı Rozda Nazlıer gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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