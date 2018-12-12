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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Diyarbakır’da HDP il binasına polis baskını: 35 gözaltı

Diyarbakır’da HDP il binasına polis baskını: 35 gözaltı

HDP il binası

Polis Grev Polis Baskını Terör Örgütü Açlık Grevi 

-Alınan güvenlik önlemleri
-TOMA’lar
-Polis ekiplerinin girişi
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için HDP il binasında başlatılan açlık grevi nedeniyle binaya operasyon düzenleyen polis 35 kişiyi gözaltına aldı. Edinilen bilgiye göre, HDP Milletvekili Leyla Güven’in terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için başlattığı açlık grevine destek grup HDP il binasında açlık grevine başladı.
Geçtiğimiz günlerde il binasına yapılan operasyonla açlık grevi eyleminde bulunan 25 kişi gözaltına alınmıştı. Bugün akşam saatlerinde il binasına ikinci kez operasyon düzenleyen polis 35 kişiyi daha gözaltına alırken terör örgütünü simgeleyen afiş ve flamalar da toplandı. İl binası önü ve çevresindeki güvenlik önlemleri devam ediyor. (EK-
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