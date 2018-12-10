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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Diyarbakır’da HDP binasında açlık grevi yapanlara operasyon: 26 gözaltı

Diyarbakır’da HDP binasında açlık grevi yapanlara operasyon: 26 gözaltı

-arşiv-

Çevik Kuvvet Grev Terör Örgütü Basın Mensupları Açlık Grevi 

-HDP il binasından görüntü
-Güvenlik güçlerinden görüntü
-TOMA’dan görüntü
-Polislerin elinde bulunan afişlerden görüntü
-İl binasından çıkan çevik kuvvet ekiplerinden görüntü
-Polislerin basın mensuplarının görüntü almasını engellemesi
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da HDP İl Başkanlığı binasında terör örgütü PKK’nın talimatıyla açlık grevi başlattığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde terör örgütü PKK/KCK’nın bileşeni olan DTK’nın alt bileşeni TJA aktivisti olarak kendilerini adlandıran ve örgüt talimatı doğrultusunda açlık grevi yaptığı tespit edilen 26 şahsa yönelik, “Silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla arama, el koyma ve gözaltı kararı çıkarıldı. Bunun üzerine Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından parti binasına operasyon düzenlendi.
Operasyonda 26 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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