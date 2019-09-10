Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Diyarbakır'da HDP Binası önünde evlat nöbeti tutan annelere Düzce’den destek

Diyarbakır'da HDP Binası önünde evlat nöbeti tutan annelere Düzce’den destek

Düzce Anıtpark meydanında toplanan Düzcelilerden görüntü

Televizyon Eğitim Yılı Farkındalık Siyasi Parti Oturma Eylemi 

-Diyarbakırlı annelerin yanında olduklarını belirten afiş ve pankartları taşıyan çocuklardan ve annelerden görüntü
-Mehmet Ali Çelik’in Diyarbakırlı annelere destek verdiklerini belirterek Düzcelileri meydana davet etmesi
-Mehmet Ali Çelik’in konuşması
-Diyarbakırlı anneler ve evlatları için dua edilmesi
-Diyarbakırlı annelere gönderilecek olan fındığın başında Mehmet Ali Çelik’in açıklama yapması
-Genel ve detay

( DÜZCE ) DÜZCE

– Diyarbakır’da çocukları dağa kaçırıldığı için HDP İl Binası önünde oturma eylemi yaparak evlat nöbeti tutan annelere Düzcelilerden destek geldi.Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP İl Binası önünde 3 Eylül’de başlattığı oturma eylemi devam ediyor. Annelerin eylemine Düzce’den de destek geldi. Düzce Anıtpark Meydanı'nda toplanan STK, siyasi parti temsilciler ve vatandaşlar Diyarbakırlı annelerin yanında olduklarını belirten afişler açarak, desteklediklerini belirtti.
Grup adına konuşan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği Başkanı Mehmet Ali Çelik, Diyarbakırlı annelerin yanında olduklarını ifade ederek “Öncelikle bizler son günlerde gündemde olan Diyarbakırlı annelerin yaptığı eylem nedeniyle Düzce’de farkındalık oluşturmak için burada toplandık. Bizler şunu vurgulamak istiyoruz. Biz toplumdaki her türlü haksızlığa, her türlü sıkıntıya parmak basmak ve mücadeleye katılmak zorunda olduğumuzu düşünüyoruz. Bugün o anneler bizim için değerli. Niçin değerli? 2019-2020 eğitim yılı içinde başlayan son günlerde televizyon ve basında gördüğümüz özellikle annelerimizin yaptığı bu eylem bizleri üzmüştür. Bizde bu annelere nasıl katkıda bulunabiliriz diye bir araya toplandık. Bugün Düzce’den onlara kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz." dedi.
Çelik, konuşmasına şöyle devam etti:"Eğitim sadece matematikten, fenden, edebiyattan meydana gelmez. Eğitim aslında bugün Diyarbakırlı annelerin bize anlatmış olduğu öğretide olduğu gibi önce ahlaktan, maneviyattan ve vatan sevgisinden, aile içindeki birlikten başlar. Bu çerçevede eğitimin ne kadar önemli olduğunu Diyarbakırlı annelerimiz gayet net bir şekilde ortaya koymuştur. Bizler bu annelerimizin öğrettiği öğreti doğrultusunda bu eğitim yılında aslında çocuklarımızı maddi olanaklardan çok manevi olarak vatanını, memleketini, seven ahlaklı bireyler haline getirebilmek adına yapılacak çalışmalar için bu senenin başlangıç olmasını ve Diyarbakırlı annelerimizin yaptığı eylemin bizlere ilham vermesini talep ediyoruz. Aynı zamanda biz Düzceliler olarak ailelerimizle birlikte buraya gelirken mahsulümüz olan fındığı da buraya getirdik. Kendilerine dua haricinde buradan gıda olsun, güçleri artsın, yaptıkları eyleme değer katsın manasıyla onlara fındıkta göndereceğiz. Biz hem kalben hem de fiilen yanlarındayız. Canı gönülden kendilerini destekliyoruz”Konuşmanın ardından alanda toplananlar, Diyarbakırlı anneler için dualar okuduktan sonra sessiz bir şekilde dağıldı.
İlgili Foto Galeriler
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül GecesiRadyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül Gecesi
'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!
En Komik Dizi Film ReplikleriEn Komik Dizi Film Replikleri
İşte Sosyal Medyada En Çok Tıklanan Komik Capslerİşte Sosyal Medyada En Çok Tıklanan Komik Capsler
2013 O Ses Türkiye'den Çok Özel Kareler...2013 O Ses Türkiye'den Çok Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı