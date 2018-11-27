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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Diyarbakır'da hastaneden kanser ilacı çalanlar yakalandı İzle

Diyarbakır'da hastaneden kanser ilacı çalanlar yakalandı İzle

- - Zanlıların sevk ve sağlık kontrolünden geçirilmeleri - Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Bölümü'nden kanser tedavisinde kullanılan yaklaşık 700 ilaç çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da hastaneden kanser tedavisinde kullanılan yaklaşık 700 ilaç çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Bölümü'ndeki ecza odasından 24 Kasım'da 550 bin lira değerinde, kanser tedavisinde kullanılan yaklaşık 700 ilacın çalındığı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.Hastane ile yakın çevredeki iş yerlerine ait kameralar ve PTS (plaka tanıma sistemi) kayıtlarını inceleyen ekipler, ilaçların bir evde olduğunu tespit etti.Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Bulunan ilaçlar hastane yönetimine teslim edildi.Emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece, biri eczanede çalışan 3 şüpheli tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İlaçların İran, Irak ve Suriye gibi ülkelere satılmak amacıyla çalındığı öğrenildi.

Hastane Kanser Tedavisi Adli Kontrol Akalan Hastane Yönetimi 

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