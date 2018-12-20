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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Diyarbakır’da GET 2018 zirvesi

- Diyarbakır’da GET 2018 zirvesi

Toplantıya katılanlardan görüntü

Sosyoloji Medeniyetler Felaket Hükümet Öğrenciler 

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
-Eker’in konuşması
-Bakan yardımcısı Kacır’ın sunumu
-Detay görüntüler

( DİYARBAKIR )- DÜ’de düzenlenen zirvede Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, sunum gerçekleştirdi DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da, Dicle Üniversitesi Girişim Enerji ve Teknoloji Kulübü tarafından Girişimcilik Kariyer ve Gençlik Zirvesi etkinliği düzenlendi.
Programda Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır da bir sunum gerçekleştirdi. Dicle Üniversitesi Kongre Merkezinde düzenlenen etkinliğe, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, kamu kurum müdürleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programın açılış konuşmasını DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül gerçekleştirdi. Rektör Gül’ün ardından konuşan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, Diyarbakır’ın çok önemli fırsatlarının olduğunu söyledi.

Eker, “Bu fırsatlar, büyük alim ve sosyoloji ilminin kurucusu İbn-i Haldun’un deyimiyle coğrafya kaderdir gerçekliğinden ortaya çıkıyor. Diyarbakır'ın üzerinde bulunduğu coğrafya muhteşem medeniyetlerin bilinçlenmesine, doğmasına, büyümesine gelişmesine fırsat olmuş, mekan olmuş. Bu şehir hak etmediği bir algı üzerinden tanındı. Bu şehrin adı hep ya yakılan lastiklerle terör ile yürek yangınlarıyla gözyaşlarıyla felaketlerle anıldı. Sanki bu şehirde dünya mimarlık tarihine örnek teşkil edecek muhteşem bir felsefenin ürünü olan binalar ve tarihi yapılar yokmuş gibi, sanki bu şehirde 10 bin yıldır 30’un üzerinde medeniyet inşa edilmemiş gibi. Devletin ve hükümetin sağladığı imkanlarla birleştirip nasıl bir girişimci olabiliriz, kariyer planlayabiliriz bunun kararını vermek lazım. Model olacak Diyarbakır’ın yetiştirdiği çok önemli şahsiyetler var” dedi.
Program, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır’ın sunumu ile devam etti. (YRT-MP-Y)
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