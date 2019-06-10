Diyarbakır’da fırtına başladı, aynı anda 20 farklı noktada yangın çıktı Video

-İtfaiyeden görüntü

-Polisten görüntü

-Sokakta koşan vatandaşlardan görüntü

-Toz fırtınasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da gece saatlerinde meydana gelen şiddetli toz fırtınası ve yıldırım korku dolu anlar yaşattı. Kent genelinde aynı anda 20 farklı noktada yangın çıktı. Diyarbakır’da gece saatlerinde şiddetli fırtına ve beraberinde yıldırım düşmesi meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aniden bastıran toz fırtınası sırasından 20 noktaya aynı anda yıldırım düşerken, yıldırımların düştüğü bölgelerde çıkan yangınlara Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire başkanlığına bağlı ekipler anında müdahale bulundu. Yıldırım sırasından 20 farklı noktada çıkan anız yangınları kontrol altına alan ekipler, gün içersin de ise 79 farklı noktada belirli saatlerde yangın çıktığını belirtti.

Çıkan yangınlar sonucunda can kaybı olmadığı öğrenilirken yangınların sebebinin birçoğu ise fırtınadan kaynaklı yıldırım ve elektrik tellerinin bir birine çarpmasından kaynaklı olduğu öğrenildi. Diyarbakır'da yaşanan toz fırtınası ve yıldırım korkuttu Toz fırtınasına hazırlık yakalanan vatandaşlar ise koşarak evlerine koşarak gittiği görülürken, kent genelinde elektrik kesintileri meydana geldi. Konuyla ilgili Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri her hangi bir açıklama yapmadı.

