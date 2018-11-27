Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Diyarbakır’da FETÖ/PDY operasyonu: 9 tutuklama

Diyarbakır’da FETÖ/PDY operasyonu: 9 tutuklama

-arşiv-

Adli Kontrol Akalan Kara Kuvvetleri Irak Trol 

-adliye görüntüsü
-şüpheli şahıs görüntüsü
-detay

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır merkezli 16 ilde FETÖ/PDY’nin kara kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 35 şüpheliden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 26 şüpheli de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’nin kara kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 16 ilde 37 şüpheli şahsa yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 35 şüpheli şahıs yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 35 şüpheliden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 26 şahıs da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Türkiye - Azerbaycan Ortak TatbikatıTürkiye - Azerbaycan Ortak Tatbikatı
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 97. Yıl DönümüAtatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 97. Yıl Dönümü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı