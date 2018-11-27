Diyarbakır’da FETÖ/PDY operasyonu: 9 tutuklama

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( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır merkezli 16 ilde FETÖ/PDY’nin kara kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 35 şüpheliden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 26 şüpheli de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’nin kara kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 16 ilde 37 şüpheli şahsa yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 35 şüpheli şahıs yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 35 şüpheliden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 26 şahıs da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

