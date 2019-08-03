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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Diyarbakır’da feci kaza: 1’i ağır 2’si çocuk 5 yaralı Haberi

Diyarbakır’da feci kaza: 1’i ağır 2’si çocuk 5 yaralı Haberi

Olay yerinden görüntü

Acil Servis İlk Müdahale Jandarma Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 

-Otomobilden görüntü
-Minibüsten görüntü
-Kanlı yastıktan görüntü
-Patlayan hava yastıklarından görüntü
-Beton direğe çarpan otomobilden görüntü
-112 sağlık ekiplerinden görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır Silvan karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2’si çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza, Diyarbakır Silvan karayolu Üçyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere Silvan istikametinden gelen 35 AK 2886 plakalı otomobil, Lice istikametinden gelen 72 EP 235 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışma sonucu minibüs takla atarken, otomobil beton direğe çarparak durabildi. Otomobilde bulunan 2 çocuktan 1’i ağır yaralanırken meydana gelen kazada toplam 5 kişi yaralandı. Yoldan geçen araçların durup 112 sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra yaralılar, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlattığı öğrenildi.
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