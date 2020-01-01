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01 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Diyarbakır'da evlat nöbetini tutan anneler, yeni yıla buruk girdi Video

Diyarbakır'da evlat nöbetini tutan anneler, yeni yıla buruk girdi Video

Aileler konakladıkları otelde bekleyişi

Öğretmen Oturma Eylemi Terör Örgütü Yeni Yıl Irak 

-Süheyla Demir konuşması
-Yıldız Ballı konuşması
-Cennet Kavaklı konuşması
-Songül Altıntaş konuşması

( DİYARBAKIR )- Anne Süheyla Demir: “Annelerin gözyaşları ve bedduaları hep onların arkasında olacak” DİYARBAKIR

- Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiası ile 120 gündür HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileler, yeni yıla konakladıkları öğretmen evi misafirhanesinde buruk girerken, evlatlarına kavuşma özlemi çeken aileler evlatlarını kaçıran terör örgütü PKK’ya beddua ettiler. Diyarbakır'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiası ile 120 gündür HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileler, yeni yıla konakladıkları öğretmen evi misafirhanesinde buruk girdi. “Annelerin gözyaşları ve bedduaları hep onların arkasında olacak” Ağrı’da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Hayal için eyleme katıldığını belirten Anne Süheyla Demir şunları söyledi; “Yeni yıla buruk bir şekilde girdik ama umudumuzu hiçbir şekilde kaybetmedik. Bir umutla bekliyoruz. Biz burada beklerken de çocuklarımızı alıp öyle gideceğiz demiştik ve çocuklarımızı alıp öyle gideceğiz. Biz o mutluluğu yaşamıyoruz çünkü evlatlarımız şuanda bizden ayrı. Beş yıldız evlat hasreti çekiyoruz. Diyorum ki bize bu acıyı yaşatanlar dilerim Allah’tan rahat yüzü inşallah yeni yıla girerken görmeyecekler. Çünkü bu annelerin gözyaşları ve bedduaları hep onların arkasında olacak. İnşallah onlarda evlatlarından hiçbir hayır almasınlar.” “Bu acıyı bize gösteren Allah’ta onlara göstersin” Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Yasemin Ballı için Diyarbakır’a gelerek oturma eylemine katılan anne Yıldız Ballı ise yeni yıla nasıl girdiklerini bilemediklerini belirterek, “Bugün tam Yasemin’in gittiği 6 yıl oldu. Tekrar söylüyorum yeni yıla nasıl girdik bizde bilmiyoruz ama bizi evladımızdan koparan Allah’ta onlardan evlatlarını koparsın. Bu acıyı bize gösteren Allah’ta onlara göstersin ve başka hiçbir şey demiyorum” dedi.
“Yeni yıla nasıl girdiğimi bilmiyorum” Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Er Adil Kavaklı’nın Annesi Cennet Kavaklı da, bugün yeni yıla girdiklerini ifade ederek, “Yeni yıla nasıl girdiğimi bilmiyorum. Evladım yok yanımda, tabi ki evladım yanımda olsaydı neşeli, sevinçli, güzel ve hep birlikte girmiş olurduk. İnşallah fazla uzun sürmez ve bir an önce evlatlarımız gelir. Hepimiz evlerimize gideriz. Mutlu bir şekilde evlatlarımızla birlikte” diye konuştu.
“Onlar bizi merdivenlerde HDP’nin kapısında mecbur bıraktılar” Bu gece 2020 yılana girdiklerini belirten terör örgütü PKK tarafından kaçırılan er Müslüm Altıntaş’ın annesi Songül Altıntaş da, “Yıllar bir birini kovaladı. 5 yıldır hepsi bir birinden acı geçti ve evlatsız geçti, evladım yanımda olmadığı yıllar bana zehir gibi geçti. Acıyı anlatamıyoruz ve o acı içimizde alev topu gibi katlandı. Hep geçtikçe büyüdü. İnşallah 2020 yılı hepimize hayırlı olur ve evladımızı alıp evimizde hep beraber kutlarız. İnşallah bu son oğlumdan geçen yılımız olur. Onlar bizi merdivenlerde HDP’nin kapısında mecbur bıraktılar. İnşallah bize bu acıları yaşatanlar kapılarda evlatlarını arasınlar. Tek dileğim yeni yılda o oldu. O kadar içimiz yanıyor ki anlatamıyoruz” şeklinde konuştu.

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