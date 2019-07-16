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16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Diyarbakır’da eş zamanlı sela okundu İzle

Diyarbakır’da eş zamanlı sela okundu İzle

Vatandaşlardan görüntü

Şehit Gökyüzü Yıldızlı Darbe Girişimi Demokrasi Nöbeti 

-Kutlamalardan görüntü
-Sela okunmasından görüntü
-Dualardan görüntü
-15 Temmuz Demokrasi Marşı okunuşundan görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, gece saat 00.13 itibariyle Diyarbakır ve Türkiye genelinde 90 bin camide tekrar okundu. 15 Temmuz şehitlerinin adı yazılı ayyıldızlı balonlar gökyüzüne bırakıldı. Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, 15 Temmuz darbe girişiminin 3. Yıl dönümünde Diyarbakır’da ve Türkiye genelinde toplam 90 bin camide saat gece 00:13 itibariyle okunmaya başladı.
Diyarbakır’da 15 Temmuz darbe girişimi nedeni ile toplanan binlerce vatandaş, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı’nada bir araya geldi. Coşkulu etkinliklerle başlayan demokrasi nöbeti buluşması saatler 00.13 göstermesiyle itibaren yerini sela sesine bıraktı. Büyük bir sessizlikle dinlenen sela, okunduktan sonra binlerce vatandaş ile birlikte 15 Temmuz Demokrasi Marşı okunarak demokrasi nöbetine son verildi.
Öte yandan AK Parti Gençlik Kolları tarafından 'Gökteki Melekler Bizim Şehitle' sloganıyla 15 Temmuz şehitlerinin her biri için Ayyıldızlı üzerinde şehit adı yazan balonlar göğe uçuruldu.
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