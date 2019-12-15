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15 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Diyarbakır'da engellilere yönelik tiyatro gösterisi Haberi

Diyarbakır'da engellilere yönelik tiyatro gösterisi Haberi

Tiyatro gösterisinden görüntü

Farkındalık Kaldırımlar Engelli Vatandaş Tiyatro Oyunu Irak 

-Katılımcılardan görüntü
-Oyunculardan görüntü
-Ramazan Kayran röportaj
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır'ın Sur İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından engellilerin fark edilmesi adına tiyatro gösterisi düzenledi.
Tiyatro gösterisinde engellilerin hayatta karşılaştıkları engeller ve insanlar tarafından aldıkları tepkiler ele alınarak farkındalık oluşturuldu. Sur Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından engelli vatandaşlara farkındalık oluşturmak amacıyla tiyatro gösterisi düzenlendi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı.
'Lal' adlı tiyatro oyununda çarpık aile yaşantılarını sahneye döken oyuncular, vatandaşların büyük beğenisini aldı. Engellileri hayata kazandırmak için tiyatro gösterisi düzenlediklerini belirten Sur Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Kayran, gerçekleştirdikleri gösteri ile vatandaşlar üzerinde büyük bir etki bırakacaklarını ve engelliler için farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Kayran, "Oyunumuzun adı 'Lal', çarpık aile yaşantıları çeşitli örneklerle anlatılıyor. Engellilerin, sorunlarına dikkat çekmek, onların toplumun birer bireyi olduğu, unutmamak ve yaşama göre onları hazırlamak için bizim usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimizle birlikte hazırladığımız bir oyun. Yoğun bir talep gördü, vatandaşlar bu oyunu izleyip daha sonra, onların görüşlerini de alacağız. Bütün kamu kurumları olmak üzere, kaldırımlar, otobüslerin bu insanlara yönelik olmasını, onların bizden bir parça olduğunu bizlerden çok farklı olmadıklarını, onlara acımak yerine onların olağan davranışları onlarla uygun bir şekilde ilişki kurmayı, sağlayacağına inanıyorum” dedi.
Etkinliğe katılan vatandaşlar da engellilerin topluma kazandırılması gerektiğini ve sergilenen tiyatro ile kendilerinde farkındalık oluştuğunu kaydetti.

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