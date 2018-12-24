- Diyarbakır’da emniyet binası önünde şüpheli paket alarmı

-Güvenlik güçlerinden görüntü

-Şüpheli paketten görüntü

-Emniyet ve hastane binalarından görüntü

-Bomba imha uzmanının hazırlanması

-Bomba imha uzmanının fünye ile paketin yanına gitmesi

-Poşetin patlatılması



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da, emniyet binası önüne bırakılan bir paket güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan poşetten çanta ve elbise çıktı. Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Dr. Şeref İnalöz Caddesi üzerinde bulunan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ile Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesinin önünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde emniyetin önünde bulunan beton bariyerlerin arkasında bir poşet gören vatandaşlar durumu 155’e bildirdi. Cadde kısa sürede araç ve yaya trafiğine kapatılırken, bomba imha uzmanına da haber verildi.

Bölgeye gelen bomba imha uzmanı, giydiği kıyafetin ardından fünye ile şüpheli pakete yaklaştı. Fünyeyi, şüpheli pakete bağlayan bomba imha uzmanı daha sonra uzaklaşarak paketi patlattı. Daha sonra tekrar poşetin bulunduğu bölgeye gelen bomba uzmanı, yaptığı incelemenin ardından poşette çanta ve giysilerin bulunduğunu belirledi. Şüpheli paketin patlatılmasının ardından cadde tekrar trafiğe açılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (YRT-MP-Y)

