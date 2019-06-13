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13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Diyarbakır’da ele geçirilen uzaktan kumandalı patlayıcı böyle imha edildi

Diyarbakır’da ele geçirilen uzaktan kumandalı patlayıcı böyle imha edildi

Patlayıcı maddenin imha edilmesi

Uzaktan Kumanda Amonyum Nitrat 

-fotoğraf

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, birbiri ile bağlantılı 19 litrelik plastik bidon ve 12 kilogramlık tüp içerisine 50 kilogram amonyum nitrat ile desteklenen uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Lice ilçesi kuzeydoğusunda kalan dağlık ve kırsal alanda, 10 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 22.00’dan itibaren Şehit Piyade Teğmen Ahmet Altunoğlu-01 operasyonunun icrasına başlanıldığı belirtildi. Açıklamada, “İcra edilen temas araması faaliyeti esnasında, 12 Haziran 2019 Çarşamba günü Lice ilçesi Birlik köyü mülki sınırları içerisinde toprağa gömülü vaziyette 1 adet mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmesi üzerine, mayın el yapımı patlayıcı tespit ve imha timi tarafından yerinde imha edilmiştir. Bahse konu el yapımı patlayıcı madde üzerinde yapılan incelemede, birbiriyle bağlantılı 19 litrelik plastik bidon ve 1 adet 12 kilogramlık tüp içerisine, yaklaşık 50 kilogram ağırlığında amonyum nitrat patlayıcı madde ile desteklendiği ve anahtar sisteminin uzaktan komutalı el yapımı özel cihaz olduğu tespit edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.
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