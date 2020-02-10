Diyarbakır'da dolunayın görsel şovu

-genel ve detay görüntüler



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Yurdun dört bir köşesinde dolunay güzel görüntüler oluştururken, Diyarbakır'da dolunayın hareket hali görüntülendi. Akşam saatlerinde çıkan dolunay yurdun dört bir köşesinde güzel görüntüler oluşturdu. Diyarbakır semalarında da dolunayın muhteşem görüntüsü fotoğraf karelerine yansırken, dolunayın hareket hali görüntülendi. (RK-



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