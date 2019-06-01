Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Diyarbakır'da Dicle Nehri'nin ortasında mahsur kalan 7 çocuğu ekipler kurtardı

Diyarbakır'da Dicle Nehri'nin ortasında mahsur kalan 7 çocuğu ekipler kurtardı

Mahsur kalan çocuklar

Mahsur Kaldı Jandarma Küçük Çocuk Sağlık Ekipleri Hayvan 

-Arama kurtarma ekiplerinin gelmesi
-Arama kurtarma ekiplerinin çocuklarla diyaloğu
-Boton hazırlanıp suya indirilmesi
-Botun çocukların yanına gitmei
-Çocukların bota alınarak kurtarılması
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR -ÖZEL) DİYARBAKIR

- Diyarbakır'da Dicle Nehri kıyısında hayvan otlatan 7 küçük çocuk suyun ortasında mahsur kaldı. Çocuklar kendi çabalarıyla çıkacaklarını belirtmesi üzerine, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri çocukların bu isteklerini geri çevirerek, Dicle Nehrine botla inip mahsur kalan çocukları kurtardı. Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesine bağlı Güzelköy mevkiinde geçen Dicle Nehri kenarında hayvan otlatan 7 çoban karşıya geçmeye çalıştıkları sırada nehrin ortasında bulunan çalıların üzerinde mahsur kaldı. Olayı gören çevre sakinleri durumu 156 jandarma, 110 itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine bildirildi.
İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri çevre emniyeti alırken, 112 sağlık ekipleri de olumsuz bir duruma karşın hazır bekledi. Bölgeye gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri, nehrin ortasında mahsur kalan çocuklarla görüşürken, çocuklar; 'Kendi imkanlarımız ile çıkarız' demesi üzerine, ekiplerin çocukların bu isteklerini geri çevirerek botla Dicle Nehrine inip mahsur kalan çocukların yanına giderek çocukları mahsur kaldıkları yerden başarılı bir şekilde kurtardı. Yaşanan kurtarma anları kameraya an be an yansırken, çocukların çoban olduğu ve sabah erken saatlerinde suyun az olduğu fakat aniden suyun yükselmesi nedeniyle mahsur kaldıkları öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı