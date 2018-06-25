Diyarbakır'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 227 bin 478 oy aldı

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( DİYARBAKIR -HD)- AK Parti Diyarbakır’da önceki seçime göre bir milletvekili fazla çıkararak 3 adayı meclise gönderdi DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da sandıkların tamamı açıldı. Recep Tayyip Erdoğan 830 bin 381 geçerli oyun 227 bin 478’ini alırken, AK Parti’de önceki seçime göre bir milletvekili fazla çıkararak ilk 3 adayını meclise taşıdı. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin ardından Diyarbakır’da sandıkların tamamı açıldı. İl Seçim Kurulundan alınan bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde 1 milyon 24 bin 929 seçmenden 857 bin 5896’sı oy kullandı. 830 bin 668 oyun geçerli sayıldığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan oyların 227 bin 478’ini aldı. HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş 534 bin 414’ünün, CHP’nin adayı Muharrem İnce 51 bin 311’ini, İYİ Partinin adayı Meral Akşener 8 bin 432’sini, SP’nin adayı Temel Karamollaoğlu 8 bin 30’unu ve Vatan Partisinin adayı Doğu Perinçek ise seçmenlerden bin 3'ünün oyunu aldı. AK Parti Diyarbakır’ı 3 vekil ile temsil edecek Milletvekilliği seçimlerinde HDP 9 milletvekili, AK Parti ise 3 milletvekili ile Diyarbakır’ı mecliste temsil edecek. 1 milyon 24 bin 929 seçmenin bulunduğu kentte 856 bin 117 seçmen oy kullandı. 826 bin 242 seçmenin oyunun geçerli sayıldığı seçimlerde AK Parti 169 bin 528, HDP 553 bin 840, CHP 16 bin 764, MHP 9 bin 933, İYİ Parti 22 bin 757, Saadet Partisi 14 bin 174 ve Vatan Partisi ise bin 492 seçmenin oyunu aldı. Bağımsız olarak seçime giren HÜDA-PAR adayı Zekeriya Yapıcıoğlu 35 bin 231, Özkan Yıldırım bin 98, Refik Karakoç 647, Hüseyin Tektaş 273, Metin Baysüngur 186, Selahattin Turğa 183, Selahattin Arslanbuğul ise 136 kişinin oyunu aldı. Bu sonuçlara göre HDP ilk 9 adayını meclise gönderirken AK Parti de ilk 3 adayını meclise gönderdi. Kesin sonuçlar önümüzdeki günlerde YSK tarafından ilan edilecek.

