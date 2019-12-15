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15 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Diyarbakır’da çocukları boşanan aileler birbirine girdi: 2'si ağır 12 yaralı Haberi

Diyarbakır’da çocukları boşanan aileler birbirine girdi: 2'si ağır 12 yaralı Haberi

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Jandarma Silahlı Kavga Güvenlik Önlemi Sağlık Ekipleri 

-Ambulanstan görüntü
-Jandarma ekiplerinden görüntü
-Zırhlı araçlardan görüntü
-Kavgada kullanılan sopalardan görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da, iddiaya göre boşanma meselesi nedeni ile çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 2’si ağır 12 kişi yaralandı. Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Pirinçlik Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, daha önce çocukları boşanan iki aile, mahalle meydanında karşılaştı. Burada çıkan tartışmanın ardından kız tarafı yakınlarını da toplayarak erkek tarafının evini bastı. Burada çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 2'si ağır 12 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kavgada M.K., A.K, F.K ile kavgayı ayırmak isteyen H.D. ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin silahla yaralandığı kaydedildi. Taş ve sopalarla yaralananların arasında kadınların da olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri ailelerin evi ile bölgede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. (MB-YRT-
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