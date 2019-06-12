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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Diyarbakır'da çıkan anız yangını vatandaş, asker ve itfaiye işbirliği ile söndürüldü

Diyarbakır'da çıkan anız yangını vatandaş, asker ve itfaiye işbirliği ile söndürüldü

Yangının çıktığı yer

Jandarma Bild Anız Yangını Yangına Müdahale Trol 

-Vatandaşın ağaçların yanması için harcadığı çaba
-detay görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır'da askeri alan ve çevresinde bulunan otlar henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Vatandaşlar ağaçların yanmaması için seferber olurken itfaiye ekipleri ve askerler de yangına müdahale etti. Olay, Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Feritköşk Mahallesi'nde bulunan askeri bölgenin hemen yanında yaşandı. Askeri alan ve çevresinde bulunan otlar, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tutuştu. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken vatandaşlar da yangının, alanın yanında bulunan ağaç ve evlere sıçramaması için seferber oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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