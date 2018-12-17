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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Diyarbakır'da çatışmada yaralanan polis memuru şehit düştü

Diyarbakır'da çatışmada yaralanan polis memuru şehit düştü

Arşiv görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

Başsağlığı Polis Memuru Güvenlik Güçleri Kahraman Polis Terör Örgütü 


- Diyarbakır'ın Hani ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan polis memuru, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün saat 15.00 sıralarında Hani ilçesi Kalaba yolu Turalı mevkisinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 örgüt mensubunun içerisinde bulunduğu değerlendirilen bir aracı takip ettikleri sırada çatışma çıktığı anımsatıldı. Açıklamada, çatışmada 2 polis memurunun yaralandığı hatırlatılarak, "Yaralı polis memurlarından helikopterle Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alına kahraman polisimiz Nazım Tuncer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman polisimize Allah’tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına, meslektaşları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. Açıklamada, bölgede teröristlerin yakalanmasına yönelik başlatılan ortak operasyonun büyük bir kararlılıkla devam ettiği de bildirildi.

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