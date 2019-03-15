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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Diyarbakır'da Çanakkale şehitleri için mevlit - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da Çanakkale şehitleri için mevlit - DİYARBAKIR

- Ulu Cami'de İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'ın vaazı - Mevlidin arkasından okunan duadan detaylar - Cuma namazının ardından vatandaşa çeşitli ikramlarda bulunulmasından detaylar Diyarbakır 'da Çanakkale şehitleri için mevlitDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında mevlit programı düzenlendi.
Valilik tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi yıl dönümü etkinlikleri kapsamında merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de mevlit programı yapıldı.Mevlit sonunda şehitler için dua edildi.İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Diyarbakır 'ın her ilçesinde Çanakkale şehitlerinin olduğunu belirterek, "Bu ülke ne Türk'e Kürt'e ne de sadece Araplara aittir. Bu memleket hepimize ait. Şehitlerimizin kanı üzerine kurulmuştur. Birliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermeyelim." dedi.
İstanbul'da ezana yapılan saygısızlığın şehitlerin mirasına zarar verdiğini dile getiren Karabayır, Çanakkale'den başlayıp bugüne kadar vatanı ve dini için canını veren şehitlere rahmet diledi.Programda, cuma namazının ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Şehit Cuma Namazı Akkale 

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