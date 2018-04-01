-Diyarbakır’da çalınan 'İnsan Hakları Bildirgesi' levhasının yerine yenisi takıldı



- Diyarbakır’da Koşuyolu Parkı’nda bulunan ve geçtiğimiz günlerde çalınan ‘İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin maddelerinin yer aldığını levhaların yerine yenisi takıldı. Merkez Bağlar ilçesinde bulunan Koşuyolu Parkında bulunan İnsan Hakları Anıtında ‘İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin maddelerinin yer aldığı levha ve güvercin figürü geçtiğimiz günlerde çalınmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda da levhayı çalan şüpheliler yakalanmıştı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından da çalınan levha ve güvercin figürünün yerine yenileri takıldı. (MB-

