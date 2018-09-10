Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Diyarbakır’da bir köy diken üstünde

Diyarbakır’da bir köy diken üstünde

Öldürülen yılanlardan görüntü

Pamuk Tarlası Saldırı Hayvan 

-Yılanlar
-Çatar’ın konuşması
-Çatar’ın taşların altında yılan araması

( DİYARBAKIR )- Köydeki vatandaşlar, son bir hafta içinde boyları 3 ile 5 metre arasında değişen 15 yılan gördü DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı bir köyde vatandaşlar, son bir haftada boyları 3 ile 5 metre arasında değişen 15 yılan gördü. Köylü ve hayvanlara saldıran yılanlar, taş ve sopalarla öldürülüyor. Bağlar ilçesine bağlı Körtepe köyü sakinleri, son bir haftadır kabus yaşıyor. Etrafında bulunan taşlık alanın yoğunluğu nedeni ile yılan istilasının yaşandığı köyde son bir hafta içerisinde boyları 3 ile 5 metre arasında değişen 15 yılan görüldü.
Köydeki vatandaş ve büyükbaş dahil hayvanlara saldıran yılanlar, köylülerin taş ve sopaları ile öldürülüp toprağa gömülüyor. "Hem vatandaşa hem de hayvanlara saldırıyor" Körtepe köyü sakinlerinden Erhan Çatar, son bir hafta içerisinde 15’e yakın yılan gördüklerini söyledi.

Çatar, “Geçtiğimiz gün yine bir yılan, pamuk tarlasında arkadaşımıza saldırdı. Koyunların önündeydi bağrışmalarını duyduk, hemen yardımına koştuk. Yılan saldırısını görünce hemen taşı alıp yılanı öldürdük. Yılanı görünce biraz korkumuz oluyor. Biz gördüğümüz zaman öldürüyoruz, koyunlara insanlara saldırıyorlar. Köyde şimdiye kadar zehirlenme olmadı ama insanlara saldırıyorlar. Burası taşlık alan, daha çok taş altlarına saklanıyorlar” dedi.
(YRT-MP-Y)
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı